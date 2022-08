Jeaustin Campos: "Yo no soy de los que como dicen que solo la argolla juega, todos han jugado"

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, defendió que le ha dado oportunidad a los jóvenes y a todos los jugadores del plantel, pues él no va con términos que utilizada la fanaticada como "la argolla".

Adelantó que algunos futbolistas han aprovechado la oportunidad y otros "no tanto".

Campos ofreció una conversación más distendida en una de las plataformas del Monstruo

"La competencia ha estado bastante buena, los muchachos han respondido bastante bien, por ahí sí sé que hay malestar en algún sector de la afición, que por ahí hablamos de (Marvin) Angulo, (Christian) Bolaños que son de experiencia, pero tenemos gente que ha venido respondiendo", comentó Campos.

Y agregó: "Yo entiendo a los fanáticos, que dicen yo quiero que juegue tal o el otro, no podemos complacer a todos. Solo hay 11. Son jugadores importantes, conmigo han jugado todos, yo no soy de los que como dicen que solo la argolla juega, todos han jugado, algunos la aprovechan, otros no tanto, algunos veremos en qué partidos se pueden usar, pero la competencia está bastante fuerte".