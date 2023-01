Jeaustin Campos: “Tenemos que tener constancia en el éxito”

Los tibaseños ganaron en casa a Guanacasteca por marcador de 3-0, pero no fue un cotejo lleno de brillos para los morados.

“Le decía a los jugadores que tenemos que tener constancia en el éxito, que no sean picos de rendimientos. No nos debemos dar esos permisos de relajarnos, después del campeonato estuvimos trabajando eso en la parte mental sobre mantenerse ahí. Los que empezaron jugando, no necesariamente terminaron jugando. Es importante tener claro que la competencia está y a partir de la competencia, va a decidir quién juega o quién no”, sentenció el estratega.