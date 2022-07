Jeaustin Campos: "Respondimos pese a las bajas que se han tenido"

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, afirmó que el equipo sacó la cara este domingo ante Grecia (0-3), pese a las bajas que ha tenido, haciendo alusión a que aún no ha podido contar con los extranjeros Javon East, Luis Paradela y Fidel Escobar.

"Muchas veces hacemos unas variaciones, no porque en el juego no pasado no se jugó bien, analizamos el rival de turno y sobre eso tomamos decisiones, el grupo es el que sale ganando. A pesar de las bajas que se han tenido, respondimos en la hora buena. Es un mensaje para el grupo que cualquiera puede jugar", comentó Campos.