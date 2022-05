Jeaustin Campos: "Parece que hay algunos molestos con el posible asomo de Saprissa"

El entrenador de Saprissa, Jeaustin Campos, externó su molestia con el arbitraje luego del triunfo 1-2 ante Guadalupe, juego en el que los morados terminaron con nueve jugadores.

"Hoy solo faltó que lo expulsaran a él (Dios), pedimos sabiduría y fuerza para soportar este partido. No sé qué vaya a pasar de aquí en adelante, no sé si iremos a clasificar o no, pero parece que hay algunos molestos con el posible asomo de Saprissa, hoy fue evidente. No sé qué pasará, no sé qué tiene Dios para nosotros. Vamos a luchar contra todos", comentó Campos.

​Además, el estratega brindó sus apreciaciones sobre cómo el Monstruo pasó de un mal estado a estar más vivo que nunca.

"Cuando Saprissa no está bien hay que noquearlo, hay que matarlo, no lo pueden dejar vivo, si estábamos mal, tenían que darnos el golpe. No sé qué pasará, estaremos de la mano de Dios trabajando con honestidad, respetando al fútbol y a esta gran institución", añadió. Y agregó: "Entre más golpeen a Saprissa, más fuerte se hace, hoy fue una muestra de coraje, valentía ante un gran equipo dirigido por un gran entrenador. Voy a hablar con don Juan Carlos Rojas porque esto no puede ser".

Otro tema polémico que tocó el timonel fue la baja del atacante Francisco Rodríguez; sin embargo, reveló que el ariete se lesionó en el entrenamiento de este martes en el Proyecto Gol.

"Yo sé que es cansado y repetitivo, yo no tengo problemas con nadie o con ningún jugador. Eso para que quede claro, eso va con doble sentido. Francisco ayer en el Proyecto Gol tuvo un problema, no lo vamos a decir porque no queremos darle armas a nuestros rivales. No queremos alertar a nadie, tuvo un problema en el talón", concluyó.