Jeaustin Campos: “Nosotros permitimos que todo esto pasara”

El entrenador del Saprissa, Jeaustin Campos, fue claro al asegurar que el 1-4 que les propinó Herediano no se debe a factores ajenos al juego.

“No voy a menospreciar ni bajarle el piso al buen trabajo que hizo Herediano, pero obviamente ocurrieron situaciones que nos permitieron la ventaja numérica. No es algo normal, pero al día de hoy, es algo que no es de todos los días. Pero también pasaron cosas que no son de todos los días”, añadió el timonel.