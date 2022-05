Jeaustin Campos: “No tenemos ese permiso de relajarnos”

Con dos victorias en fila, Saprissa se acerca a la zona de clasificación. Pensar terminar entre los cuatro primeros lugares es un sueño morado y para los morados se viene finales, por lo que su técnico, Jeaustin Campos, pide esfuerzo en el cierre de la fase regular.



“No tenemos ese permiso de relajarnos, de tener dos partidos seguidos ganando y que nos estamos acercando. He sido enfático con ellos, apelar a la constancia”, aseguró Campos.

“Vamos a ir juego a juego. En esta jornada hubo resultados bastantes bonitos para nosotros. Vamos a tener una semana muy complicada con equipos que se están jugando mucho al igual que nosotros”, añadió.

Para el entrenador la constancia es muy importante si los tibaseños quieren pelear por el título en segunda fase.

“Los jugadores están retomando la confianza en el trabajo. Estamos apelando mucho a la constancia”, enfatizó.

Consultado sobre el ruido que persigue al equipo, salidas al final del torneo y temas externos a lo que sucede en el terreno de juego, Campos fue muy claro.

“Me tengo que ocupar de las cosas que están a mi alcance, no puedo andar viendo otros resultados, no es que no me interese, pero no son mi prioridad. Mi prioridad es ganar, luego veremos si podemos clasificar. Las cosas que uno no puede manejar, no tenemos por qué darle espacio”, concluyó.