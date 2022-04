Jeaustin Campos: "No soy mago, no saco conejos de un sombrero"

Jeaustin Campos dio sus primeras declaraciones como estratega de Saprissa. El entrenador analizó la planilla que se topará en este nuevo reto profesional y lo comparó con su reciente éxito en el Herediano.

Campos compartió con los seguidores en el App de Saprissa y brindó algunas pinceladas de cómo será su equipo y también el sentimiento de regresar a su casa, en la que ganó cinco títulos como estratega.

"No soy mago, no saco conejos de un sombrero, pero la experiencia anterior (en el Herediano) da pie para pensar que podemos lograr cosas importantes", comentó Jeaustin en su primera entrevista como estratega tibaseño.

En criterio del técnico, la S necesita retomar confianza en el vestuario y ganar como sea, para después comenzar a trabajar en las formas de juego.

"Estamos mentalizados en que vamos a revertir esta situación. Después vemos las formas, lo que importa es ganar. Queremos subir hasta la clasificación y el liderato. A mí me preocupa más el manejo del éxito que el del fracaso. Hoy estamos así, pero cuando agarremos confianza es cuando más me ocupa la situación de ahora", añadió.

Sobre su regreso, Campos detalló que está complacido y que le embarga un sentimiento de querer demostrar que puede conformar un buen vestuario que luche por un objetivo común.

"Más que volver a casa como lo he escuchado, tal vez eso es como muy atrevido con tantos historicos, pero vuelvo al ADN que me formó a mí como profesional dle fútbol. Vuelvo a esas raíces a trabajar en este club que me formó como jugador, gerente y entrenador", añadió.

De los títulos que logró, Jeaustin señaló que agradece al equipo de trabajo con el que pudo compartir en esos dos momentos en el pasado.

"Tuve la dicha de encontrarme un gran equipo de trabajo que logramos esos campeonatos. El entrenador es el que sale, pero hay muchos que trabajaron para eso, figuras legendarias que vemos en los pasillos, que es como un museo", concluyó.