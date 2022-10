24 de octubre de 2022, 8:30 AM

El técnico del Deporivo Saprissa, Jeaustin Campos, no pierde la esperanza de que Aarón Cruz asista al Mundial pese a ser suplente en el equipo.

Un aficionado le comentó una publicación en Instagram al entrenador sobre el tema.

El usuario Mac_grijalba le escribió: "Todo bien con el equipo. Lo único que puedo reprochar es no darle la oportunidad a Aarón de pelear por un puesto al Mundial. No todos los torneos uno tiene el chance de pelear por ir a un Mundial Mayor".

A este comentario, Jeaustin contestó: "Keylor no es titular y va a ir al Mundial. ¿Si el número uno no juega por qué el tres no?", comentó el técnico morado.