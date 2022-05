Jeaustin Campos: "Mientras estén en Saprissa tienen que darlo todo"”

Ante las informaciones que ponen a Aubrey David fuera del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos dejó en claro que apela al profesionalismo, honestidad y agradecimiento del jugador hacia la institución morada, más allá de cuál será su futuro.

De todas formas, Campos le envió un mensaje al jugador trinitario, quien al parecer tiene ofertas de la Liga Deportiva Alajuelense.

“Es algo normal que siempre se da a finales de torneo. Es una situación que no está en mis manos, no me ocupo. Quiero apelar a la profesionalidad de los futbolistas, que se vaya a ir, pero está aquí. Qué lindo irse con una medalla, con un trofeo porque hablamos de prestigio que es importante”, expresó Campos en conferencia de prensa.

“Todos los que están hoy bajo la bandera del Saprissa, espero el 200%, que sean honestos y profesionales con su trabajo. Luego cada quien buscará su futuro. Si es aquí bien, y si no es acá, le deseamos lo mejor en su futuro. Mientras estén aquí, tienen que darlo todo”, agregó.

En el pasado, cuando un jugador no renovaba con el Saprissa no se le alineaba en el once estelar del equipo. Campos fue tajante ante esta situación, afirmando que no va a afectar sus intereses como técnico del Saprissa.

Sobre esta situación también incluyó el caso de Christian Bolaños y Kendall Waston, quienes asistieron a un evento público cuando el Saprissa jugaba en Guápiles.

“No acostumbro a dispararme a los pies, no voy a privarme de poner a un jugador. apelo al profesionalismo, honestidad y al agradecimiento del futbolista por los años que ha estado acá. Necesitamos de todos, no nos podemos dar un lujo. Eso es pegarse un balazo en los pies, si están acá cometieron su error, tendrán su consecuencia. Dentro de la cancha ocupamos de todos”, sentenció el técnico.

Junto con el guardameta Aarón Cruz, Aubrey David es uno de los más regulares con el conjunto morado sumando 1.443 minutos en el Clausura 2022.