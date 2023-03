Jeaustin Campos: "Hoy pasaron cosas muy divertidas, algunas inexplicables que nos condicionaron"

“¿Qué te puedo decir para que no me sancionen? Es complicado”, así comenzó la conferencia de prensa el técnico del Saprissa, Jeaustin Campos tras caer 3-2 ante Puntarenas FC.

A criterio del entrenador tibaseño, el arbitraje los llegó a perjudicar más de la cuenta, aunque no lo dijo abiertamente, pues podría verse sancionado.

“Nosotros también somos corresponsables de la derrota. No me toca a mí hablar del arbitraje, le tocará a don Ángel (Catalina), la directiva, a ellos no los sancionan. Yo necesito estar en el campo”, mencionó.