Jeaustin Campos: "Es de mucha valía pelear el liderato siendo campeón"

En el fútbol no hay verdades absolutas. El sacrificio de marcar es parte de todo lo que tiene que tener un centrodelantero, en algún momento no fuimos efectivos, hoy sí lo fuimos. No hay verdades absolutas, repito. Veré partido a partido cómo vamos a jugar. Ariel Rodríguez recibió a los defensas centrales ya desgastados. Tenemos que decir que los que salieron tuvieron un desgaste increíble y fueron los que se llevaron al equipo a la bolsa.

La verdad que yo creo que en algún momento tal vez tienen que reconocer un poco la experiencia que tenemos manejando todo esto. No es la primera vez, me acuerdo con Walter Centeno o Alonso Solís. La afición tiene todo el derecho de pedir jugadores, pero yo tengo que salvaguardar el momento. A mí me toca la parte racional, en buena hora los tres jugadores entraron bastante bien. Cuando uno está acá o en cualquier otro equipo grande, la gente va a querer tener la posibilidad de ver a algún jugador. Le digo a la afición que confíe, quién no va a querer ganar 5-1, mientras ellos están en sus trabajos, yo estoy entrenando con ellos. Tengo siete días de ventaja para pensar racional.