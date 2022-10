Jeaustin Campos defendió a Aarón Cruz: "No lanzó ninguna botella"

Por Daniel Jiménez | 27 de octubre de 2022, 10:01 AM

El entrenador de Saprissa, Jeaustin Campos, puso las manos al fuego por el portero Aarón Cruz, quien fue sancionado por cuatro partidos por supuestamente lanzar una botella a un aficionado.

​En criterio de Campos, eso nunca sucedió, aunque no reveló si el Monstruo pedirá que le quiten el castigo al futbolista.

Cruz es el guardameta suplente del equipo, pues el titular es Kevin Chamorro.

Lea también Deportivo Saprissa Aarón Cruz recibió cuatro partidos de castigo por lanzarle una botella a un aficionado El portero de Saprissa se perderá la gran final y el inicio del próximo campeonato.

Estas son las respuestas más importantes de Campos, en la conferencia de prensa, previo al primer juego de la gran final ante Herediano, este domingo a las 5 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

—¿Qué opina de la sanción de cuatro partidos al portero Aarón Cruz?

Por lo que se le castigó es falso, él no lanzó ninguna botella, ya quedará en el departamento legal, ahí yo no me meto. Yo estuve ahí y desde ya puedo decir que eso no pasó. Por lo que fue sancionado no fue cierto. No sé si habrá video y por ahí debe haber uno donde sale un aficionado subido más de lo normal en la malla y parece que estaba escupiendo a los que estábamos ahí en el banco, pero él no lanzó ninguna botella de ningún líquido.

Debería quedar sin efecto, sin ser abogado, porque él no lo hizo.



—¿Qué opina de la renovación de Fidel Escobar hasta el 2025?

Fidel es uno de los aciertos de Ángel Catalina, él me lo presentó en video y su currículum y la verdad que nos llenó muchísimo.



—¿Se puede unir Aarón Cruz a la Selección Nacional tras la sanción de cuatro partidos?



Tiene que quedarse con nosotros. Yo no acepto ese castigo y si alguna situación pasa, Saprissa está en competencia, cualquiera que sea el resultado, él debe estar en la premiación y ya después con el resto se verá. Ojalá esté convocado. No tiene por qué no estarlo.

Jeaustin Campos, Saprissa.

—¿Piensa en usar a Kendall Waston como delantero de nuevo?

Si tenemos una arma como esa hay que utilizarla, ¿Cuándo? La serie y los minutos nos lo van a decir. Todo trabajado y planificado. Nada al azar.