Jeaustin Campos dedicó la victoria del Saprissa a su papá

6 de noviembre de 2022, 10:45 AM

Liderar a Saprissa al campeonato 37 de Primera División le valió al técnico Jeaustin Campos su séptimo trofeo, convirtiendo en el entrenador más ganador del balompié tico.



Campos dedicó este cetro a una persona muy cercana.

“A una persona muy especial que me involucró en el fútbol, mi papá. que de Dios goce. Él me inculcó mucho y me hubiese gustado que esté acá”, dijo el dueño del banquillo morado tras ganarle la serie al Herediano.