Jeaustin Campos cree que todos los equipos le juegan diferente a Saprissa

—¿Qué hacen otros delanteros que no hace Justin Monge para que este último no juegue más minutos?

Nosotros tenemos que esperar la mejor versión del rival tal y como sucedió en San Carlos. Hemos ido a canchas complicadas, no digo que hayan sido circunstanciales los tres empates. Conversamos con los jugadores de que estamos bien, los números nos respaldan, pero hay que caminar hacia la excelencia. Es bonito la autocrítica, no esperar a que empiece a llover y sacar el paraguas cuando ya estamos mojados.

En Saprissa tiene que pasar algo. Hay algo que no podemos olvidar y es un crédito para nuestros delanteros, que tengamos solo 11 goles en 22 partidos, ha sido mucho la presión alta que ellos han hecho y han trabajado en defensa. La parte ofensiva no son solo los delanteros.

No sé, se han dejado de buscar. A nivel nacional, los departamentos de búsqueda de talentos, llámese equipos o Federaciones, antes nos caracterizábamos por tener esos centrodelanteros. —¿Cómo analiza al técnico Paulo César Wanchope?

Nunca he sido dirigido por él ni sé cómo maneja camerinos ni entrenamientos. Paulo se ha preparado en Europa y eso en algún momento tiene que repercutir en su trabajo. Hay quienes buscamos elementos donde seguir actualizando, mejorando día tras día. —¿Qué opina del Cartaginés en las seis fechas del campeonato?

Cuando fuimos a jugar ante Santos, encontramos la mejor versión de Santos, que no tenía bien, igual ante San Carlos, venía sin sacar resultados y por qué no esperar la mejor versión de Cartaginés. Las mejores versiones siempre serán contra Saprissa, yo he estado en otros equipos, lo digo con conocimiento de causa.