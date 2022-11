Jeaustin Campos asegura que el equipo desea hacer historia

Por Adrián Fallas | 4 de noviembre de 2022, 10:37 AM

Este sábado Saprissa tiene la oportunidad de conseguir su título 37. El técnico Jeaustin Campos asegura que el plantel quiere hacer historia.



Este fue uno de los temas que trató en conferencia de prensa este viernes.

También habló sobre si hay triunfalismo tras ganar en la ida 2-0.

“Triunfalismos cero, lo único que me han dejado las finales es experiencia”, indicó Campos y añadió: “Ganamos el 50%, lejos de todo el humo de que ya tenemos la camisa; no tenemos celebración, no tenemos tráiler, no tenemos bus, lo único que tenemos es deseos de hacer historia”.

Consultados sobre temas de cifras y estadísticas, fue claro.

“No me fio de las estadísticas, como otros colegas que se fijan mucho en las estadísticas. Las estadísticas tienen que tener contenido. El equipo está confiado, pero no en los números, sí en el por qué se han dado”.

Cuando se le consultó sobre Kevin Chamorro, que la última vez en el recinto guadalupano se quejó de las luces, sentenció: “La luz del Colleya es caprichosa, a veces se va”.

Finalmente, habló sobre Christian Bolaños y la salud del equipo.

“Futbolísticamente todos están disponibles, Christa físicamente está al 90%”.