Jafet Soto se despidió de Juan Carlos Rojas: "Ha sido un gran contrincante"

El presidente y técnico de Herediano, Jafet Soto, brindó un mensaje de felicitación a Juan Carlos Rojas, jerarca del Saprissa que llegará hasta diciembre en su puesto.

Soto se refirió a Rojas y a su trabajo en el Monstruo luego de 14 años como jerarca de la S.

"Quiero felicitar a Juan Carlos Rojas, son muy pocos los presidentes que han pasado por diferentes instituciones y pueden jactarse, porque nunca lo he visto hacerlo en un plan agrandado, lo ha hecho con humildad, de ganar el montón de campeonatos que ganó en Saprissa", comentó Jafet.

Soto dijo que "envidia de la buena para don Juan Carlos, he tenido mis diferencias con él públicamente, pero sin faltarnos el respeto, algunas jocosas, siempre nos hemos dado la mano y no podía dejar pasar el momento para felicitar a un presidente exitoso y ganador".

También, Jafet dijo que dejaba la medida muy alta para quien vaya a ocupar ese puesto próximamente.

"La vara que está dejando en Saprissa es muy alta, es muy grande, no va a ser fácil de ganar tantos campeonatos, no es fácil ganarlos como los ganó, mis felicitaciones por todo este tiempo, lo voy a seguir teniendo en el Comité (de la Federación), pero ya le podré hablar de otra forma, pero él va a seguir siendo saprissista", añadió.

Soto indicó que Rojas también lo felicitó luego de alcanzar el reciente bicampeonato con el Team y señaló que "el tiempo y la memoria flaca es ingrata".

"Los que estamos metidos en esto sabemos lo que cuesta ser campeón en este país o en cualquiera, es muy meritorio, felicitaciones, suerte con lo que viene. Hasta hoy, ha sido un gran contrincante".