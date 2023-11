Insulto racista de Mariano a Góndola "no pudo ser constatado", revela informe arbitral

El Deportivo Saprissa emitió un comunicado de prensa en el que apoya a su capitán Mariano Torres y califica de "temeraria" la denuncia sobre un supuesto insulto racista que sufrió Góndola.



Los morados aseguraron que brindarán el respaldo correspondiente a Torres.



Incluso, Torres afirmó que nunca insultó a Góndola y calificó de "circo" lo que "se está armando".



"No le dije a Góndola un insulto racista, eso es falso. Yo jamás he sido ni seré racista. No me referiré más al tema y a todo este circo que están armando sin pruebas ni testigos", dijo Torres en el texto suministrado por los morados.