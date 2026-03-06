¿Influyó la cancha en lesión de Acuña? "Eso le hubiera pasado hasta en Wembley", dice doctor

El médico del Deportivo Saprissa, Esteban Campos, detalló el paso a paso sobre el estado del jugador Sebastián Acuña, quien sufrió una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda.

Acuña deberá esperar unos tres o cuatro días para que la rodilla desinflame y pueda ser sometido a una artroscopia.

A Campos se le consultó si el estado de la cancha del estadio Colleya Fonseca tuvo que ver en algo con la lesión del futbolista.

"No, yo no puedo ser tan ingrato de culpar a la cancha con esto, esto hubiera pasado hasta en Wembley o en el mejor estadio, fue un infortunio, un compañero salta, pierde el equilibrio, cae sobre la rodilla de Sebastián y lo lesiona, no podemos ser tan ingratos de echarle la culpa a la cancha", respondió Campos, en la transmisión de Teletica Deportes Radio.



Específicamente, sobre el tiempo de recuperación que sostendrá Acuña, Campos fue muy enfático que debe esperarse a la cirugía para ver el estado del menisco y en relación con eso se conocerá cuánto durará en retornar a la competencia.

"El tiempo de recuperación va a depender de lo que se encuentra en el transoperatorio. Tenemos dos escenarios, encontrar que solo ha﻿ya que cortar un pedacito de menisco que eso va en cuatro semanas o reparar el menisco para que no lo pierda y eso extendería, eso se puede hablar hasta finalizado el proceso quirúrgico. Son escenarios que tenemos que enfrentar y vamos hacer lo mejor para el jugador", comentó Campos.

Además, en relación con la actualidad de Acuña, el doctor enfatizó que "todavía va a completar esta semana con trabajo preparatorio para la cirugía y cuando vemos que la rodilla esté en condiciones será operado".

Campos explicó que se le realizará una cirugía exploratoria para determinar "si hay que extirparle un pedacito o hay que hacerle la reparación, eso se va a ejecutar y definir el tiempo total de recuperación".

Por el momento, la rodilla de Acuña sigue inflamada y aún hay dolor, por lo que se tendrá que esperar para que esté en condiciones óptimas en los siguientes días.