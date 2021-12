Iñaki Alonso: "Tenemos que apelar a la frase: no se repartan nada, estamos vivos"

Saprissa tiene un único camino si quiere convertirse en bicampeón nacional y ese es remontar la final, tras caer 0-1 ante el Herediano en casa.

Para el técnico Iñaki Alonso, su equipo tiene todo para remontar este domingo en el Coyella Fonseca y para ello se apegan a una frase histórica.

“Tenemos que apelar a una frase histórica: no se repartan nada, estamos vivos. Es un partido en el que nosotros conocemos al rival y al contexto. Sabemos qué tipo de partido vamos a tener. Las finales se ganan, nos quedan 90 minutos todavía. Cómo percibo al equipo y lo que le he visto hacer, yo soy optimista”, indicó el estratega español a Teletica Radio.

Lea también Club Sport Herediano Jeaustin Campos: "Hoy dimos un pequeño paso para un gran objetivo" El técnico rojiamarillo destacó el trabajo de estudio que aplicó sobre el Deportivo Saprissa.

Alonso indicó que no le sorprendió en nada el planteamiento del Herediano, aunque el bloque defensivo les complicó las vías de ataque.

“No me sorprendió nada, sabíamos que iban a jugar con línea de cinco. Sabíamos el tipo de partido que nos iban a plantear, por momentos lo han hecho bien. Ha sido una masterclass de no jugar al fútbol. Nos ha faltado pisar el área con más determinación. Era un partido en el que vas perdiendo, tratás de meter variantes a nivel ofensivo y es lo que hemos hecho. No hay ningún tipo de excusa, hemos hecho lo que pudimos hacer”, explicó.

Además, destacó que cuando un equipo se repliega atrás hasta a “los mejores equipos del mundo les llega a costar”.

“No hay excusa es 11 contra 11, hay un balón. Lo que tenemos que buscar es el juego para ser competitivos en ese campo. Hay que buscar la eliminatoria y que Herediano sienta dudas estando en su campo. Tenemos un equipo que se va a levantar y lo ha hecho muchas más veces”, concluyó.