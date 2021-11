Iñaki Alonso: "No soy mago y no se puede cambiar la identidad en cuatro días"

El Deportivo Saprissa presentó oficialmente al español, Iñaki Alonso, como su nuevo técnico para lo que resta del torneo y los próximos seis meses.

Precisamente, ese corto tiempo de contrato fue uno de los aspectos que más se le consultó al nuevo estratega.

“Para mí es una gran oportunidad y pretendo disfrutarla porque el fútbol actual es de resultados, es cortoplacismo puro y espero que por mi trabajo y desarrollo esto sea valorado y ojalá acá Saprissa, pueda apreciar ese trabajo y método y ojalá sea un técnico de muchos años acá”, mencionó el nuevo estratega.

Alonso, de 53 años, llega al banquillo morado con la idea de quedarse mucho tiempo, más allá de sus seis meses de su contrato inicial.

“Me gustaría permanecer mucho acá, pues el proyecto no es solo el resultado del fin de semana, acá lo que me presentaron es un gran proyecto de querer revitalizar al Saprissa y eso me encanta, el poder crecer un proyecto”, indicó.

Sobre lo poco que conoce del fútbol tico y de las condiciones de los morados, el nuevo estratega aseguró que ya tiene los primeros bocetos de la idea que trabaja el club.

“Es de hace una semana. Hace una semana me contactaron y se plantearon esa posibilidad, recuerdo que estuve toda la noche viendo partidos del Saprissa y en esa semana, al menos, luego hubo una llamada y a partir de ahí la pelota va a una velocidad tremenda, pues he tenido que realizar un montón de trámites y acá estoy.

“Lógicamente no soy mago y no se puede cambiar la identidad del club, ni la historia ni el modelo de juego en cuatro días, tratar de convencer a mis jugadores sobre las ideas y hacerle entender a los futbolistas lo que quiero y luego seguir defendiendo lo que es la historia del Saprissa, un equipo ganador”, mencionó.

El nuevo técnico se describe como “un técnico ganador, competitivo y que su trabajo se vea en el campo”.

Iñaki Alonso debutará el próximo sábado ante Sporting FC en la reanudación del campeonato nacional.