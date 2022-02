Iñaki Alonso: "No he puesto ninguna excusa y no soy de ponerlas”

En una amplia conferencia de prensa, Iñaki Alonso, técnico del Deportivo Saprissa respondió a los señalamientos que lo colocan como responsable del mal momento del club, a las puertas del Clásico Nacional del próximo domingo.

Se mostró autocrítico y reconoció los errores que ha cometido en su papel como estratega morado, aunque afirma que saldrán adelante.

“No tenga duda de que hemos tenido errores en las tomas de decisiones, porque sino no estaríamos como estamos. Poner una cortina de humo, no va conmigo, trato de decir las cosas como son. No he puesto ninguna excusa y no soy de ponerlas”, sentenció.

“Todos los que estamos en esta institución queremos lo mejor. No es la primera vez que el Deportivo Saprissa ha pasado crisis de este tipo y no será la última. De las crisis uno sale fortalecido”, añadió.

Un escenario atípico antecede al Clásico.

El Deportivo Saprissa llega como colero del torneo con apenas un punto en cuatro partidos. No obstante, más allá de lo que indique la tabla de posiciones, para Iñaki es un juego totalmente aparte.

“Da igual la clasificación. Son partidos que hay que vivirlos, sentirlos y ser competitivos. Tenemos que crecer en esas prestaciones, ser un equipo más duro en todos los aspectos del juego en el que todos sus integrantes juegan y corren por el compañero y el equipo”, expresó el español.

Alonso sabe que la relación con la afición no es la mejor y que se aproximan dos juegos claves para su futuro. Primero, ante Alajuelense este domingo; y segundo, el miércoles ante los Pumas de México.

“Los voy a disfrutar, los voy a competir. Voy a tratar de que mis jugadores ofrezcan su mejor versión sabiendo que somos un club grande que estamos pasando una crisis deportiva”, manifestó.

“A mí nadie me ha dicho que ‘es tu último partido’, no me lo tienen que decir, sabemos la exigencia que tiene el Deportivo Saprissa”, agregó el español.

Los morados esperarán hasta el último instante para conocer si pueden disponer de Kendall Waston, quien llegó lesionado de la Tricolor. Además, Ariel Rodríguez no estará tras su lesión ante Herediano.