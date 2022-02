Iñaki Alonso: "No estamos contentos todavía porque en la clasificación estamos mal"

El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso, confesó sentir la "máxima presión" que significa estar sentado en el banquillo morado.

Alonso afirmó que siente un reto al intentar cambiar el grito de "¡Fuera Iñaki!" por aplausos.

Eso sí, el estratega enfatizó que pese al triunfo ante Guadalupe (2-1), la plantilla debe mejorar aún más.

"El equipo va mejorando, va cogiendo más registros, no estamos contentos todavía porque en la clasificación estamos mal y necesitamos más", aseguró el español.

​Además, agradeció el respaldo que le han dado jugadores como Jimmy Marín, Mariano Torres y Christian Bolaños.

"Me da satisfacción y orgullo. Me quedo tranquilo. Cuando lo jugadores no están contentos ya se sabe lo que es. Que Jimmy venga a dedicarme el gol, es especial. Al final tuvo una al minuto uno y luego del empate. El camerino es fuerte, habla de que el camerino de Saprissa nos cuidamos todos los unos a los otros y sabemos que hay mucha exigencia y presión. El responsable soy yo", añadió.