Iñaki Alonso: "El problema y la culpa es mía, no he planteado bien el partido"

El técnico español Iñaki Alonso hizo un llamado a la autocrítica luego de que Saprissa volviera a sumar una nueva derrota en casa esta vez a manos de Grecia por 0-1.

Alonso fue muy sincero y comenzó explicando que fue un partido “muy malo”.

“Tenemos que ser autocríticos, no hemos estado bien, no hemos estado metidos en el partido como tenemos que estar metidos. Fue un partido muy malo de nuestra parte.

“Hemos dado la impresión de que este periodo de descanso te desconectas, cuando debería ser lo contrario. Hay que levantarse”, mencionó el estratega a FUTV.

Lea también Asociación Deportiva San Carlos Grecia corta el crecimiento del Saprissa tras propinarle un nuevo golpe en La Cueva Los griegos derrotaron 0-1 a los morados que siguen sin tener claridad en el torneo y en casa, donde solo suman una victoria.

Sobre las críticas del público hacia su persona, pues incluso llegaron a pedir su salida del banquillo, el español aseguró que comprende bien esa molestia.

“Entiendo la reacción de la afición, no jugamos bien, es normal que estén enfadados, yo estoy enfadado conmigo mismo. Ellos son soberanos y tienen que expresar lo que sienten”, añadió.

Además, expresó que el problema ahora cambió pues pasaron de tener un mal rendimiento en casa a ser uno de los peores como local.

“Les he dicho que la Cueva tenemos que disfrutarla y para eso tenemos que jugar mejor y tratar de no salirnos de esa línea y tratar de hacer un partido acorde a lo que somos nosotros”.

Finalmente, aceptó toda la culpa tras la derrota ante Grecia en la fecha 11.

“El problema y la culpa es mía, no he planteado bien el partido y no hemos estado suficientemente metidos. Lo único que siempre les pido es que tenemos que dar más, no hay más”, concluyó.