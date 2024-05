Igual que en el Morera: Saprissa envía contundente mensaje al arbitraje

Desde el Saprissa enviaron un contundente mensaje al arbitraje previo al segundo juego de la final, que será este domingo a las 4 p. m. en La Cueva. La serie marcha 1-0 a favor de la Liga y desde el partido de ida, el trabajo arbitral ha sido tema. Por lo que el tricampeón pretenden que haya equidad y un comportamiento similar al de Juan Gabriel Calderón el pasado miércoles.

Tres expulsiones y 22 minutos de reposición fue lo que deparó el juego de ida, Teletica.com entrevistó este viernes a Sergio Gila, gerente deportivo del Monstruo.

"Yo creo que en Saprissa siempre nos hemos caracterizado por ser respetuosos por las decisiones arbitrales, siempre va a querer hacer el mejor partido posible. Como nosotros planteamos estrategias de partido, yo entiendo que los árbitros plantean la final y cuál va a ser la estrategia del árbitro de ida y la vuelta", comentó Gila. Y agregó: "Sentimos que desde el primer momento el árbitro se dejó llevar por el ambiente, que estaba muy encima de nuestros jugadores recriminando por faltas, por perdidas de tiempo que consideraba de Kevin Chamorro, yo no consideraba que fuera así, pero respeto que un juez lo determine. La sensación que dijo Vladimir Quesada fue con el máximo respeto posible, que estando en la cancha sentía que estaba luchando contra más gente por esas situaciones, pero con el máximo respeto".

Para Gila, lo principal es que el réferi "ayude a que todo fluya y si hay alguien que no está haciendo eso que lo penalice, al igual que en el Morera Soto, la afición evidentemente juega".

Una vez se conoció el nombramiento de Keylor Herrera como silbatero central, Gila enfatizó que le desea la mejor de las suertes.

"Me acabo de enterar, yo te soy sincero, no sé ni los partidos que nos ha arbitrado Keylor este año, yo no me fijo en eso, yo espero que al igual que hacemos planteamiento de partido, ellos tengan claro el tipo de juego al que se van a enfrentar. Esperemos que el juez esté claro en eso y que haya el máximo tiempo efectivo, si hay algún equipo que incumpla las normas que lo penalice como sucedió en la ida, y desearle la mayor de las suertes", agregó.

El administrativo morado fue claro en que siempre cree en la honestidad de los árbitros y que "en el partido anterior yo puedo pensar que no lo llevó a cabo de la mejor manera posible, fue porque se dejó llevar por el ambiente y quizás no tuvo el mejor día. El árbitro siempre va a estar en pro del fútbol y desearle la mejor de las suertes a Keylor".

