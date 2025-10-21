Horizonte Morado anuncia cambios administrativos en el Saprissa

Horizonte Morado anunció este martes cambios administrativos en el Deportivo Saprissa, con el objetivo de mantener el “compromiso con la evolución constante del club” que ha caracterizado los 14 años de gestión frente al equipo.

Con el apoyo de Televisora de Costa Rica, que ha buscado fortalecer la estructura financiera de la institución, se da un ajuste accionario en Horizonte Morado.

“Estos movimientos implicaron cambios en los grupos de accionistas, entre los cuales destaca que las acciones que estaban a nombre de don Juan Carlos Rojas Callán y algunos miembros de su familia se traspasaron a un anterior socio de la empresa, quien mantendrá una participación minoritaria”, detallaron mediante un comunicado.

Rojas, quien ha fungido como presidente del club durante estos años —en los que los tibaseños han acumulado 11 títulos nacionales—, se mantendrá al frente de la institución hasta diciembre.

“Con responsabilidad reconocemos que, en el último año, los resultados deportivos no han estado a la altura de nuestras expectativas ni de las de nuestra gran afición, siempre acostumbrada a ver al Saprissa como campeón nacional y referente del fútbol internacional”, añadieron.

Además, “los socios expresan su profundo agradecimiento a la familia Rojas por su decidida participación en Horizonte Morado. De manera especial, agradecen a don Juan Carlos Rojas, cuya entrega, liderazgo y firmeza han sido fundamentales en este camino de éxitos”.

Finalmente, desde el club se informa que los cambios serán comunicados al Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, en cumplimiento del reglamento vigente.