Hola y adiós: Marcos Escoe se marcha de Saprissa a préstamo

En agosto, el atacante Marcos Escoe firmó con Saprissa por dos años, es decir, cuatro torneos cortos, pero cuando cumplía cinco meses saldrá a préstamo.

Desde el pasado 6 de enero, Teletica.com reveló que Pitbulls Santa Bárbara había solicitado el delantero a préstamo.

Bryan Sánchez, presidente de Pitbulls, confirmó que Escoe estará en el equipo de Liga de Ascenso por periodo de un año.



Cuando finalice su cesión, a Escoe le restarán seis meses de vínculo con los morados. Por reglamentación FIFA ya podría escuchar otras ofertas.

El pasado 6 de enero, a Sánchez se le consultó qué le faltó para sumar minutos en el club morado y si le pesó el contexto actual del club.

"El problema es que el llegó ya con un ambiente un poco negativo, que tal vez no esperaban otro tipo de fichaje no de Segunda B, pero él tiene condiciones de sobra. Necesita minutos y confianza, que anote goles y que vuelvan a creer en él, eso es lo que necesita el jugador", añadió a este medio.

En esa oportunidad, Sánchez mencionó que en Pitbulls podrían darle más rodaje, tal y como se confirma en este inicio de semana.

"Nosotros hemos armado un buen grupo, hemos hecho un buen equipo entre juventud y experiencia, vamos a luchar por puestos de clasificación y vamos a luchar por arrebatarle el ascenso al rival a vencer, tenemos buenas condiciones en el estadio Carlos Alvarado y condiciones optimas para desarrollarnos, tenemos liga menor, son cosas importantes que ofrecemos al jugador que va a tener minutos y condiciones para trabajar", concluyó.