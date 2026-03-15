Hernán Medford: “Todavía quedan partidos importantes”

Saprissa llegó al Fello Meza con la oportunidad de ser líder, pero cayó ante Cartaginés 2-1, en un partido que empezó arriba en el marcador.

“Hoy fue un partido en que no nos alcanzó un tiempo; nosotros lo hicimos mejor en el primero y ellos en el segundo. Tuvimos la oportunidad de llegar al primer lugar y fallamos, pero todavía quedan partidos importantes”, analizó el técnico Hernán Medford.

Para el timonel, la segunda mitad de su oncena no fue el deseado y es un tema a tomar en cuenta al analizar lo sucedido en la Ciudad de las Brumas.

“Nos queda reconsiderar lo que no se hizo bien en el segundo tiempo. Son cosas que hay que analizar y hacer conciencia de que tuvimos oportunidades y al final Cartaginés fue más efectivo. Para tener oportunidad de ganar un partido no alcanza con un tiempo”, añadió.

Finalmente, Medford fue muy claro sobre lo que piensa acerca del liderato.

“Es sumamente importante terminar de primero porque te da la oportunidad de una final más. Eso sí, la semifinal y la final son otra cosa, otro campeonato”, concluyó.