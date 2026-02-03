Hernán Medford sobre su esperado regreso a Saprissa: "Me abrieron las puertas de mi casa"

El técnico Hernán Medford volvió al Deportivo Saprissa tras 20 años. Su presentación acarreó una multitudinaria presencia en la sala de prensa de La Cueva.

Estos fueron los temas más destacados que tocó Medford en la conferencia:

Regreso: Estoy muy feliz de regresar, siempre dije que en cualquier momento podría regresar otra vez, todo se da en tiempo de Dios, siempre con la conciencia muy tranquila por todo lo que hice en esta institución. Yo lo tengo muy claro, estamos contentos. Me abrieron las puertas de mi casa, estoy contento, feliz, todo es muy positivo. Ya uno ha madurado un poquito más después de tantas cosas que han pasado.

Cuánto ha cambiado Hernán: Uno ha ido cambiando, me tocó muy joven ser entrenador de Saprissa, he cambiado en mi forma de actuar, pero estoy tranquilo.

Asistente: Raúl es mi asistente desde los últimos cinco años, la preparación de él es muy buena. Geiner es muy ganador, tiene una historia con Cartaginés que quedará para siempre. Es un muy buen entrenador, por eso la elección, para venir a Saprissa hay que llenar ese tipo de cosas.

Planilla: Hay poco tiempo, hay un equipo de calidad, que sabe que tiene que exigirse más, asume responsabilidades de lo que está pasando. Cuando pasa eso hay oportunidad de cambiar, se está tratando de hacer buen trabajo de jóvenes, estoy feliz con la planilla que tenemos.

Profesión: Trataremos de dar la mejor versión, está claro; yo siempre lo he dicho, cuando se cuestiona o no se sabe, yo siempre he dicho, nada más hay una página que se llama Wikipedia, ahí se va a contestar todo lo que ha sido Hernán Medford, muchos triunfos, algunos fracasos, es normal en esto. Tengo conciencia que donde he ido, algo he dejado.

Presión por títulos: Presión siempre habrá, es un torneo que está empezando, tampoco está lejos, estamos positivos con trabajo que se puede hacer, vamos a trabajar para eso, yo creo que los jugadores están consientes que algunos cosas no se han hecho bien. Hay que cambiar para poder salir de dónde estamos.

Técnicos ticos: Ni saben, ni entienden, hay gente que habla de términos y ni saben. Hablan de Óscar Ramírez ganador, hablan de Hernán Medford, ganador. Le voy a decir algo, se habla algo de la profesionalización del técnico costarricense y cómo ustedes no entienden, el entrenador tico tiene que actualizarse. Nos piden casi 200 horas. Al final del 2026, a los dos entrenadores aquí se nos acaban, hay que hacer 200 horas, casi una carrera completa, para los que no sabían ya dejen ese tema. Para tener el carnecito hay que saber. Déjense de eso que es minimizar el técnico tico. Vea que es difícil y hablan sin averiguar. Eso implica casi una carrera, el entrenador tico está actualizado. En los últimos 30 años el 95% de los técnicos ticos han ganado campeonatos, Dios guarde hubiéramos estado actualizados.

Pretemporada: Uno asume la responsabilidad y el equipo tiene buenas condiciones, hoy hablando con ellos han aceptado que tienen que cambiar. El equipo tiene cantidad, calidad, eso después no hay excusa. Si uno acepta el reto es con las condiciones que están.

Marcelo Tulbovitz: Marcelo es parte de este equipo, una excelente persona, estoy muy contento por trabajar con una persona tan exitosa, estuvo en River Plate, ganó títulos, estuvo en Nacional de Uruguay, tenemos un gran profesional, con una gran historia, siempre ha querido a Saprissa. Sabe que de aquí salió.

Contrato: Cuando yo me senté a firmar el contrato no me pasó nada por la mente, no sé ni qué tendrá, yo firmé. Qué me puso en el contrato, no sé, yo lo firmé, no sé si había cláusula de salida, ni sé, yo firmé y vamos a darle con todo a ver qué pasa. Ni sé que cláusula tengo.