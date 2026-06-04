Deportivo Saprissa
Hernán Medford será operado de la rodilla
El técnico de Saprissa pasó por el quirófano.
El Deportivo Saprissa anunció que el técnico Hernán Medford será operado de la rodilla, con la intención de aliviar el dolor y mejorar su movilidad.
“Como consecuencia de su extensa trayectoria como futbolista profesional y de los años vinculados a la actividad deportiva tras su retiro, la articulación presenta un desgaste significativo que le ha generado molestias y limitaciones en sus actividades cotidianas y profesionales”, señalaron los tibaseños.
“El Deportivo Saprissa le brindará el acompañamiento necesario durante todo el proceso, así como las condiciones adecuadas para favorecer una pronta y satisfactoria recuperación”, añadieron.
El técnico morado tiene 58 años y no trascendió cuánto tiempo tomará el proceso de recuperación.