El Deportivo Saprissa anunció que el técnico Hernán Medford será operado de la rodilla, con la intención de aliviar el dolor y mejorar su movilidad.

“Como consecuencia de su extensa trayectoria como futbolista profesional y de los años vinculados a la actividad deportiva tras su retiro, la articulación presenta un desgaste significativo que le ha generado molestias y limitaciones en sus actividades cotidianas y profesionales”, señalaron los tibaseños.

“El Deportivo Saprissa le brindará el acompañamiento necesario durante todo el proceso, así como las condiciones adecuadas para favorecer una pronta y satisfactoria recuperación”, añadieron.

El técnico morado tiene 58 años y no trascendió cuánto tiempo tomará el proceso de recuperación.