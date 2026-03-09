Hernán Medford saca pecho: "Le pasamos por encima a Herediano, hicimos un partidazo"

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, analizó el triunfo 2-1 ante Herediano en La Cueva. En la conferencia de prensa posterior al juego, El Pelícano sacó pecho y afirmó que su equipo le pasó por encima al Team.

Estas fueron las declaraciones de Medford tras el partido:

Análisis del juego: Yo dije el partido pasado que no tenía ninguna excusa el partido anterior, hoy le pasamos por encima al Herediano y el que tenga duda que saquen y analicen. Este es un partido que ustedes como periodistas deben analizar. Le pasamos por encima en sistema, en táctica, en fútbol. Los invito que saquen un tiempito y vea un partido después y le expliquen a la afición, es una recomendación que les doy. Hoy fuimos superior totalmente.

Jorkaeff Azofeifa: El momento es de ellos, ellos hablan, uno puede hablar, pero si no le entra seguimos en lo mismo. Tenemos jugadores que escuchan y es parte de ellos. Es la parte emocional para poder hacer el trabajo bien, si está bien emocionalmente y está capacitado téngalo por seguro que va a rendir.

Victoria con mensaje: Nosotros no mandamos ningún mensaje, le pasamos por encima a Herediano, hicimos un partidazo. Cambiamos cosas y volvimos a lo que habíamos hecho partidos atrás. Aceptamos que el partido pasado nos equivocamos.

Mejora: Lo que hay que mejorar lo mejoramos en la cancha, ningún entrenador le va a decir en qué hay que mejorar. Yo a los jugadores se los voy a decir.

Liderato: Está bien, hay que jugar contra todos los equipos, nosotros tenemos que buscar el objetivo que es el primer lugar, es un punto, es lo más cerca que hemos estado.

Estado del equipo: Vamos poco a poco, un equipo se forma en la pretemporada, luego no hay tanto tiempo. Hay cosas que tenemos que trabajar en el cuerpo técnico, no es solo Hernán Medford, es todo el cuerpo técnico.