Hernán Medford: "No seamos injustos con Vladimir"

5 de octubre de 2023, 11:26 AM

Además, el estratega indicó no estar de acuerdo con quienes piden la salida de Quesada de su puesto.

"Yo creo que no hay que tomar ninguna decisión, hay que darle continuidad, no es justo con Vladimir, Saprissa es primer lugar sin jugadores importantes que han estado lesionados. Uno entiende, hay un resultado histórico, la gente está enojada, quieren medidas drásticas, lamentablemente el fútbol tiene mala memoria porque nadie se acordaba ayer que Saprissa está de líder en el campeonato nacional. La gente pide la cabeza de Vladimir y eso no es justo porque Saprissa está en primer lugar y es bicampeón", concluyó.