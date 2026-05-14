Hernán Medford: “Los árbitros lo hicieron bien, al que tengo que regañar es a mi jugador”

Saprissa derrotó a Herediano en el primer round de la final, a pesar de que los morados terminaron jugando con 10 hombres tras la expulsión de Gerald Taylor.

A continuación, las principales frases que dejó Hernán Medford sobre el partido.

Expulsión de Taylor

“Los árbitros lo hicieron bien, al que tengo que regañar es a mi jugador. No quiero meter nada negativo a los muchachos, esto lo hablamos en el camerino. El papá lo va a regañar, téngalo por seguro”.

Resultado positivo

“Es ventaja. En una final, la ventaja es ventaja. Hay que felicitar a los muchachos, con 10 nos defendimos bien”.

¿Afectó la roja de Taylor?

“Nos defendimos bien y tuvimos oportunidades. Hasta con 10 hombres salimos a buscar el tercer gol”.

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Regreso de Mariano Torres y Fidel Escobar

“Cuando hablamos de jugadores de tanta calidad, 15 días no les van a afectar”.

Marcador positivo

“Hay que dar mérito a que le hicimos dos goles a un gran equipo. Hay que valorar los dos goles que hicimos. Hay que darle respeto al Herediano”.