Hernán Medford: “Los árbitros lo hicieron bien, al que tengo que regañar es a mi jugador”
Saprissa ganó a pesar de la expulsión de Gerald Taylor.
Saprissa derrotó a Herediano en el primer round de la final, a pesar de que los morados terminaron jugando con 10 hombres tras la expulsión de Gerald Taylor.
A continuación, las principales frases que dejó Hernán Medford sobre el partido.
Expulsión de Taylor
“Los árbitros lo hicieron bien, al que tengo que regañar es a mi jugador. No quiero meter nada negativo a los muchachos, esto lo hablamos en el camerino. El papá lo va a regañar, téngalo por seguro”.
Resultado positivo
“Es ventaja. En una final, la ventaja es ventaja. Hay que felicitar a los muchachos, con 10 nos defendimos bien”.
¿Afectó la roja de Taylor?
“Nos defendimos bien y tuvimos oportunidades. Hasta con 10 hombres salimos a buscar el tercer gol”.
Regreso de Mariano Torres y Fidel Escobar
“Cuando hablamos de jugadores de tanta calidad, 15 días no les van a afectar”.
Marcador positivo
“Hay que dar mérito a que le hicimos dos goles a un gran equipo. Hay que valorar los dos goles que hicimos. Hay que darle respeto al Herediano”.