Hernán Medford: “La obligación no es solo de nosotros”

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, tiene claro que su equipo tiene la obligación de ser campeón, pero recuerda que no solo ellos cargan con esa presión, ya que en Herediano también desean levantar la copa.

“La obligación no es solo de nosotros, por experiencia ellos también están obligados a que no haya una final más”, sentenció el Pelícano.

Para el timonel es claro que los dos finalistas han hecho méritos para llegar a estas instancias.

“Los equipos llegaron a la final con muchos méritos, ambos llegan bien y ganará el que cometa menos errores”, añadió.

Sobre el tema de la localía, que en los cotejos entre Herediano y Saprissa suele ser muy marcada, Medford no cree que sea un factor determinante.

“A veces lo que pasa antes no cuenta, es una final nueva entre grandes equipos. Lo que cuenta es el presente y puede suceder cualquier cosa acá mañana y el sábado allá”, agregó.

Medford también fue consultado por el estilo de juego de José Giacone y de Herediano, y fue tajante en su respuesta.

“Cada entrenador tiene derecho a jugar como quiera. Respetemos mientras tenga resultados, el fútbol es de gustos. Al final, en una final lo que importa son los resultados”, concluyó.

Los morados reciben a los rojiamarillos en el Ricardo Saprissa este miércoles a las 8 p. m., mientras que la vuelta está programada para el sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado.