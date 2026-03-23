Hernán Medford: "Hicimos un partido muy bueno, muy balanceado"

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, destacó el rendimiento de su equipo tras la victoria 1-3 ante San Carlos, en un compromiso donde los morados lograron imponer condiciones, especialmente en la segunda mitad.

El estratega tibaseño valoró el desarrollo del encuentro y reconoció la dificultad del rival. “Hicimos un partido muy bueno, San Carlos también. El primer tiempo fue parejo, pero en el segundo ellos se nos vinieron encima y nosotros logramos cerrarlo con goles”, afirmó Medford.

Además, el técnico resaltó las condiciones del terreno de juego, calificándolo como un factor determinante durante el compromiso.

“Es una cancha muy complicada para jugar, muy rápida y tener el balón cuesta mucho, pero eso es lo que vale todavía más. El esfuerzo del equipo fue muy bueno”, agregó.

En su análisis, Medford también subrayó el equilibrio mostrado por su equipo en todas las líneas, aspecto clave para asegurar el triunfo. “Fuimos un equipo con mucho balance, supimos defender bien y atacar bien. Tuvimos oportunidades, fuimos efectivos y nos defendimos bien”, explicó.

Finalmente, el técnico no ocultó su satisfacción al ver la representación del club en convocatorias recientes, destacando el aporte de sus futbolistas. “Cuando observé la lista de convocados con cuatro jugadores de Saprissa me puse muy contento”, concluyó.



