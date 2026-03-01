Hernán Medford: "Ganamos con todos los méritos"

Saprissa sumó una valiosa victoria como visitante tras derrotar 0-2 a Guadalupe FC, que les permite meter más presión en la cima del Clausura 2026.

Al finalizar el encuentro, el técnico morado, Hernán Medford, resaltó la mentalidad del plantel y aseguró que el resultado es fruto del esfuerzo colectivo.

“Esto es solo de trabajo; los muchachos hicieron conciencia de que tenían que mejorar mucho y, bueno, hoy se ganó. El primer tiempo, lo que complicó fue el viento, que es muy difícil, pero el equipo fue contundente, aunque pudimos anotar más veces en el segundo tiempo”, expresó.

El estratega fue claro al afirmar que el triunfo fue merecido.

“Creo que Saprissa ganó con todos los méritos y eso está claro; hay una competencia sana en el grupo y eso nos hace mejorar a todos”.

Medford también hizo énfasis en la importancia de la regularidad dentro del terreno de juego.

“En el fútbol, en cualquier momento podés anotar y lo que tiene que hacer el equipo es tener una constancia de juego y hoy, en todo aspecto, fue mejor. En el primer tiempo costó mucho por el viento, que no ayuda, es una realidad”.

Uno de los puntos altos del encuentro fue el desempeño del guardameta Abraham Madriz, quien recibió elogios por parte de su entrenador.

Medford destacó el trabajo del cuerpo técnico especializado en porteros, especialmente de Roger Mora.

“Aquí lo del portero, si anda en esa capacidad que tiene, es gracias a los entrenadores de porteros que tiene. Yo creo que Mora y su hijo son de los mejores entrenadores. Obviamente, es fuerte, pero también tiene que ser muy constante”.

Además, proyectó un futuro prometedor para el joven arquero.

“Abraham Madriz se está consolidando, tiene un gran futuro, es un prospecto para la Selección. Lo que ocupa es constancia; por su biotipo podría salir en algún momento del país. El nivel y confianza que está mostrando es gracias al gran trabajo del preparador de porteros Roger Mora”.

Finalmente, el entrenador se refirió al golpe sufrido por Sebastián Acuña, quien salió con molestias físicas desde el inicio del partido.

“Estaba con mucho dolor y esperamos que no sea mucho; tenemos un equipo muy amplio, aunque los dos juegan en el mismo puesto”.

Con este resultado, el Saprissa reafirma su buen momento en el campeonato y fortalece la competencia interna del plantel, un aspecto que, según Medford, resulta clave para sostener el rendimiento en las próximas jornadas.











