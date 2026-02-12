EN VIVO
Hernán Medford: "Está bien el torneo, pero que se planifique mejor"

El técnico de Saprissa brindó su análisis del certamen.

Hernán Medford. Saprissa
Por Daniel Jiménez 11 de febrero de 2026, 19:58 PM

El entrenador de Saprissa, Hernán Medford, analizó el pase del club a semifinales del Torneo de Copa tras vencer 10-2 a Carmelita en el marcador global.

Medford brindó declaraciones en la transmisión de TDMás:

Análisis: Muy contento con lo que hicieron los muchachos en los dos partidos, se demostró, es importante ver a los jóvenes, salgo satisfecho con los jóvenes.

Torneo de Copa: Lo que se trata bueno es lo de los jóvenes, pero sí tiene que organizarse mejor, a veces falta planificación y eso es lo que algunos entrenadores de otros equipos se enojan, y tienen razón. Está bien el torneo, pero que se planifique mejor.

Idea de Medford: Es muy poco tiempo, pero los muchachos van agarrando las cosas poco a poco, tienen buena actitud, aún falta mucho, el fútbol no es de un día para otro, hay que hacerlo rápido.

Liberia y la Liga en torneo nacional: Por eso es que estamos rotando un poquito, el domingo tenemos un partido muy complicado a Liberia, está claro que nos preparamos para ir a ganarlo, vamos a un clima y equipo complicado.

Competencia en la planilla: Sí, cada quien se gana su puesto, estoy contento con cada uo de ellos, los vamos a necesitar a todos, a los jóvenes también, ya que estamos en esto queremos ir a ganarla. 

