Hernán Medford es el único entrenador tico en semifinales

El Torneo de Clausura 2026 entró en su fase decisiva y dejó un dato llamativo: entre los cuatro entrenadores clasificados a semifinales, Hernán Medford es el único estratega costarricense que sigue en carrera por el título.

En las semifinales estarán Herediano, Saprissa, Liberia y el Cartaginés, y solo El Pelícano es quien sostiene la bandera tica.

A los rojiamarillos los dirige José Giacone, argentino de nacimiento, aunque con casi toda su vida acá en el país y quien, al igual que Medford, ya sabe lo que es ser campeón al cosechar los títulos con Pérez Zeledón y Herediano.

Mientras que a Liberia y el Cartaginés los dirigen dos técnicos extranjeros que, pese a tener poco en el país, ya han demostrado su calidad.

Se trata del paraguayo José Saturnino Cardozo, quien firma su segunda presencia en semifinales del fútbol tico con los liberianos; mientras que en el lado brumoso será la primera vez entre los cuatro finalistas para el guatemalteco Amarini Villatoro.

Medford, como único tico, logró meter al Saprissa en la fiesta grande tras una fase regular sólida, en la que los morados se mantuvieron en la parte alta de la tabla.

En su carrera ya sabe lo que es levantar el título dos ocasiones con los tibaseños, así como otras dos con el Herediano. A ello se le suma un reciente Torneo de Copa conseguido ante Sporting FC, curiosamente en la cancha de su siguiente rival, Liberia.

El estratega suma 13 partidos dirigidos en la actual campaña con nueve victorias, un empate y tres derrotas para 28 puntos logrados.

Ahora los morados enfrentarán a Liberia en una serie de ida y vuelta, comenzando en el Edgardo Baltodano y cerrando en Tibás.

Para el tico, este duelo será una revancha luego de caer 1-2 el pasado 12 de abril por el campeonato nacional en La Cueva.

“Hay una revancha bonita, nos toca Liberia, equipo que también lo hace bien, cuadro que clasificó con méritos, y es una revancha bonita. Siempre es importante cerrar en casa y contamos con eso al quedar en segundo lugar”, destacó.

La serie comenzará el próximo domingo 3 de mayo a las 4 p. m. en Liberia.



