Hernán Medford: “El mejor equipo de principio a fin fue Saprissa”

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, no tiene dudas luego de que los morados golearan a Pérez Zeledón por marcador de 4-0: “El mejor equipo de principio a fin fue Saprissa”.

Así analizó el timonel el cotejo de este domingo, que se abrió al minuto 84, luego de que los Guerreros del Sur defendieran el 0-0 a capa y espada.

“Nunca hay un partido fácil, hay que respetar al rival, pero sí, Saprissa gana con mucho mérito”, añadió.

Otro de los puntos que le agradaron a Medford fue que los tibaseños se vieron balanceados.

“Desde un principio fuimos a presionar al rival. Pérez Zeledón remató una o dos veces, eso quiere decir que nos defendimos bien”, explicó.

Además, el “Pelícano” aseguró que no importa cuándo llegan los goles: “Fuimos efectivos al final, es lo mismo al final que al inicio. Lo malo es cuando no hay oportunidades”.

Para cerrar, Medford dejó en claro el sentimiento del camerino.

“Todos los partidos son finales, queremos llegar al primer lugar”, concluyó.