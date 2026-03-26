Hernán Medford asegura que “extranjeros” hicieron retroceder a las ligas menores de Saprissa

El tema de los jugadores jóvenes fue muy importante en la conferencia de prensa de Hernán Medford tras empatar con Liberia por el Torneo de Copa.

Por un lado, alabó el trabajo de sus pupilos, al tiempo que criticó la labor de Sergio Gila y Luis Tornadijo.

Sobre los españoles y su labor en las ligas menores de los tibaseños, fue claro: “Retrocedieron a Saprissa mucho en divisiones menores. Son tres o cuatro años perdidos. Por dicha, gente nacida en Saprissa está tratando de arreglar esto”.

Para Medford, la regla Sub-21 tampoco ayuda, además de criticar el formato del Torneo de Copa, ya que se juega en medio de una fecha FIFA con futbolistas convocados para la Mayor y selecciones menores.

“No sé por qué hacen una Copa tan enredada”, sentenció.

“Uno hace las cosas por convicción. Yo como entrenador debuté muchos jugadores sin la regla. Ojalá desaparezca y, si quieren una copa interesante, que desaparezca y haya un incentivo para que sea interesante”, comentó Medford.

Aseguró que nunca tuvo un problema en enfrentar a Liberia con un once lleno de promesas moradas.

“Si vine con estos muchachos es porque estaba convencido, no había dudas. Si están en Saprissa es porque pueden jugar. Salgo contento con el empate porque es un partido de 180 minutos”, concluyó.