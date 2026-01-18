Herediano vuelve a imponer su ley y vence otra vez a Saprissa en Santa Bárbara

Herediano tuvo más autoridad y se dejó el clásico del buen fútbol al vencer 2-0 al Saprissa, que nuevamente volvió a pinchar en su visita a Santa Bárbara. Los morados siguen sin conocer la victoria en el Carlos Alvarado.

Saprissa comenzó bien en los primeros minutos, pero poco a poco se fue apagando, mientras que el Team apenas comenzaba a carburar.

Ese bajón de los morados le permitió a los dirigidos por José Giacone para comenzar a entrar en calor y comenzar poco a poco a acercarse al arco, aunque apenas con tintes de peligro.

Esto provocó un juego mucho más trabado y sin un claro dominador, salvó una pelota al palo de Orlando Sinclair al minuto 13 y un gran achique de Abraham Madriz al 60’, las emociones pasaban por alto.

No fue hasta que el equipo rojiamarillo se encontró con algo de suerte.

Aarón Murillo sacó un cabezazo al centro y la pelota chocó con el muslo de Kendall Waston, quien terminó introduciendo el balón al fondo de los cordeles en un claro autogol. Era el 1-0 que abría la lata del marcador al 65’

El golpe aturdió a los saprissistas que solo 10 minutos después volvieron a sufrir otra cachetada.

En un tiro de esquina, el siempre goleador Marcel Hernández se encontró una bola globeadita que apenas punteó para que la pelota cruzara la línea pese al intento de despeje de David Guzmán. 2-0 y la lápida en el partido.

Pudieron ser tres, pues Keysher Fuller marcó en un contragolpe, pero el VAR lo eliminó por fuera de juego.

El juego terminó justo antes de un apagón masivo en el estadio y que los aficionados supieron aprovechar con sus luces de los teléfonos apenas para armar su festejo.

Saprissa vuelve a salir con las manos vacías de Santa Bárbara, donde ya suma siete derrotas y un único empate.

Por si fuera poco deberá despertar pronto, pues sigue sin ganar en el Clausura 2026.

Herediano iguala con el Cartaginés el paso perfecto tras dos fechas y de momento marchan con ritmo.



