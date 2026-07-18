Herediano suma su segundo trofeo del semestre

Con un golazo de Elías Aguilar, el Club Sport Herediano derrotó al Saprissa para dejarse la Recopa.

Los rojiamarillos supieron abrir la cuenta a través del buen remate de Aguilar, quien, con la complicidad de Abraham Madriz, desató la única celebración del partido.

Además de ser un equipo sólido, los rojiamarillos aprovecharon que Mariano Torres se fue a las regaderas antes de tiempo, tras ver la tarjeta roja luego de una entrada muy fuerte.

Si bien es cierto que el partido no fue un derroche de emociones, sí hubo intentos por parte de ambas escuadras de buscar el marco rival.

Eso sí, los florenses se vieron más sólidos que los tibaseños y su apuesta en la zaga cerró los caminos y surtió efecto.

Con este trofeo, Herediano ya tiene dos este semestre, luego de que también se impusiera a Alajuelense en la Supercopa.



