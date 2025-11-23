Herediano se rehúsa a morir al borrarle fiesta al Saprissa

El Herediano demostró por qué es el bicampeón nacional y se rehúsa a morir en el Apertura 2025. El Team opacó la fiesta del Saprissa en La Cueva con un 1-1 que lo deja vivo en el certamen.

Los morados estrenaban uniforme, homenajearon a Esteban Alvarado y Mariano Torres y al final se quedaron con las ganas de dormir líderes. Alvarado por sus 100 partidos con la S, mientras Torres por convertirse en el extranjero con más partidos en la historia del fútbol de Costa Rica con 356 partidos.

El primer tiempo fue para la visita. Incomodó, no dio balones por perdidos y ese esfuerzo tuvo réditos al cierre.

En el segundo tiempo llegaron los goles, las emociones y la tensión para ambos equipos. La S se puso arriba primero, el bicampeón respondió.

El primer tanto fue un golazo de tiro libre de Mariano al 58'. Con un potente remate de zurda puso a soñar al cuadro local con dormir en el liderato.

Con el gol llegaron más oportunidades para el Monstruo, hubo una acción muy clara, pero Orlando Sinclair la estrelló el portero Aarón Cruz.

El empate llegó al 81', cuando apareció el de siempre: Marcel Hernández para aprovechar un grosero error de Esteban Alvarado y colocar el 1-1.

Al 90+11' se dio una polémica acción en la que se verificó en el VAR y resultó en no penal para el Saprissa por fuera de juego de Ariel Rodríguez y en no expulsión a Eduardo Juárez.

Con este resultado, Saprissa queda segundo con 30 puntos, uno menos que la Liga, mientras Herediano es sexto con 20 unidades.