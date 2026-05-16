Herediano-Saprissa: ¿qué sucede en caso de empate en la final este sábado?

Este sábado, en el juego de vuelta de la final de segunda fase del Clausura 2026, la ventaja la tiene Saprissa, tras ganarle 2-1 en Tibás a Herediano.

Los florenses, si logran darle vuelta al global, alzarían la copa 32 de su historia, mientras que los morados quieren extender la definición a una gran final.

¿Qué sucede si después de los 90 minutos los rojiamarillos logran empatar la serie?

Se deberán jugar tiempos extra y, de ser necesario, penales.

Hay que recordar que el Team quedó como líder general, por lo que, en caso de no quedar campeón, tiene garantizado un campo en la gran final.