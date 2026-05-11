Herediano-Saprissa: las columnas vertebrales de los finalistas

Los dos mejores equipos del Clausura 2026 se enfrentan en la final de segunda fase. Herediano quiere coronarse de una vez y Saprissa extender a dos juegos más la definición.

¿Y cuál es la columna vertebral de cada equipo?

Portería:

Danny Carvajal se adueñó del marco rojiamarillo. Suma un total de 1.710 minutos en 19 partidos disputados y ha registrado 17 atajadas.

En el caso de los morados, el titular es Abraham Madriz, quien en su primera campaña como estelar ha contabilizado 15 atajadas y participado en 19 encuentros para un total de 1.709 minutos.

Defensa:

Ambos entrenadores, José Giacone para los rojiamarillos y Hernán Medford para los tibaseños, cuentan con centrales de experiencia.

Herediano tiene varias temporadas confiando en Keyner Brown. En el Clausura 2026 fue titular en los 16 cotejos que disputó y anotó un tanto.

En la otra área, el referente defensivo es Kendall Waston. El zaguero suma 19 partidos y cuatro goles como carta de presentación.

Mediocampo:

Los hilos del juego los manejan Elías Aguilar y Mariano Torres, considerados dos de los mejores “10” del fútbol nacional.

Torres fue titular en sus 15 partidos, tiene cuatro goles y seis asistencias, participando en 10 de los 37 goles de su equipo.

Aguilar jugó 20 encuentros, 17 como titular, con un gol y seis asistencias, liderando la liga en este apartado.

Delantera:

Tanto Herediano como Saprissa tienen delanteros centrales extranjeros.

El florense es Marcel Hernández, máximo artillero del certamen con 11 goles, a los que hay que sumar tres asistencias.

En la casa morada, el panameño Tomás Rodríguez es el hombre de partida y suma cinco goles, pero Ariel Rodríguez, con seis, es el delantero saprissista que más ha celebrado.