Herediano sabe que tiene una fortaleza para recibir al Saprissa

El clásico del buen fútbol ha estado muy marcado por la localía. Herediano sabe que tiene una fortaleza para recibir este miércoles al Saprissa, en un partido al que ambos equipos llegan con la necesidad de puntuar de tres.

Los florenses quieren acercarse al grupo de punta, mientras que los morados buscan no perderle el paso a los líderes.

Recientemente, en este cruce en particular, el equipo que juega en casa gana, y esta noche se medirán en el Carlos Alvarado.

El torneo anterior dejó en claro esta tendencia.

En Santa Bárbara, Herediano ganó 3-1 y 2-0, mientras que en Tibás fueron los locales quienes se impusieron 1-0 y 4-0.

“Los resultados lo avalan: difícilmente hemos rescatado un punto en la cancha del Carlos Alvarado. Pero siempre hay una primera vez y somos positivos”, explicó Vladimir Quesada.

“Los muchachos están conscientes de que no lo han hecho de la mejor manera, que se debe mejorar, y mañana puede ser un partido para eso”, opinó Hernán Medford sobre el juego.

Detalles

Estadio: Carlos Alvarado

Fecha: Miércoles 17 de setiembre de 2025

Hora: 8 p. m.

Uniformes

Herediano: Camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias azules.

Saprissa: Camiseta, pantaloneta y medias color crema. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias moradas.







