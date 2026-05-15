Herediano buscará mantener una racha que inició en el 2023 para levantar la 32 ante Saprissa

La mesa está servida. Herediano recibe en casa a Saprissa este sábado a las 8 p. m. Pueden suceder dos cosas: si los florenses le dan vuelta a la serie (tras perder 2-1 en Tibás) levantarán su copa 32. Si los morados defienden lo cosechado en casa, habrá gran final.

Los florenses confían en una racha que inició en el 2023. En el juego de ida de la final del Apertura de ese año, los saprissistas llegaron al reducto rojiamarillo y ganaron. Después de ese partido, en el cara a cara solo ha habido victorias locales.

Siete veces Saprissa ha llegado al Carlos Alvarado. Cayó en seis ocasiones y solo rescató un empate. Herediano se ha mostrado fuerte en casa y eso forma parte de la apuesta para este sábado.

En esta racha, los rojiamarillos mantuvieron su arco en cero cuatro veces y siempre pudieron vulnerar la defensa rival, anotando dos o más goles en seis de los siete partidos disputados en el Carlos Alvarado.

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Herediano 2-1 Saprissa

Herediano 2-0 Saprissa

Herediano 3-0 Saprissa

Herediano 3-1 Saprissa

Herediano 2-0 Saprissa

Herediano 3-3 Saprissa

Herediano 2-0 Saprissa