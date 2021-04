¿Hay crisis económica en Saprissa? Juan Carlos Rojas responde

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, aseguró que todo lo que se habla relacionado con una posible crisis financiera en el club son “chismes infundados”.



El presidente morado señaló en conferencia de prensa que, al contrario, Horizonte Morado ha inyectado mucho capital desde que arrancó dicha administración y están comprometidos con los cambios urgentes que requiere el equipo a futuro.

“Se ha especulado muchísimo de eso, desde hace siete años, prácticamente desde que entramos he escuchado que Saprissa está a punto de hundirse, diez años después más bien estamos en proceso de aumentar la inversión en la parte deportiva”, expresó Rojas.

​El jerarca añade que al igual que la mayoría de las empresas en el país, la pandemia los afectó muchísimo, sin embargo, eso no traduce en síntomas de ruina para la organización y más bien apuntan inversiones cuantiosas.

“Por supuesto que la pandemia ha afectado a muchas empresas y el fútbol no está ajeno, el Saprissa ha dejado de percibir millones de dólares, pero esto no implica que Saprissa esté en riesgo de nada, la ventaja que tiene es que hay un grupo de accionistas que está comprometido”, añadió Rojas.

La transformación del aparato deportivo del club pasará por la construcción de un nuevo centro de entrenamiento que podría empezar a utilizarse en año y medio, además de la contratación de un técnico extranjero y la alianza con alguna franquicia para que algunos jugadores sumen minutos en la Liga de Ascenso.

​“Llevamos más de un año con estadios cerrados y Saprissa es el de más taquillas, eso nos ha golpeado, pero tampoco no nos puede atrasar en la parte competitiva del equipo, ahí es donde está el compromiso de Horizonte Morado para dotar de recursos al equipo, me siento orgulloso de la institución, no así de los resultados, ahí me siento indignado”, expresó Rojas sobre la crisis de resultados.

Estas declaraciones las realizó en la confusa conferencia de prensa en la que primeramente se anunció a Mauricio Wright como nuevo técnico, media hora después el club decidió corregir y explicó que más bien sería el asistente de Marco Herrera.

Y aunque suene increíble a las 5:30 p. m. el club emitió un comunicado de prensa donde volvió a confirmar a Wright como el nuevo estratega para lo que resta del Clausura 2021.