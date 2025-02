Hasta Mr.Chip tuvo que ver con agónico gol de Ariel Rodríguez

El agónico gol de Ariel Rodríguez en la victoria de Saprissa, 2-1 ante Vancouver Whitecaps, puso a hablar hasta el propio Mr.Chip, el estadígrafo español Alexis Tamayo.

El comunicador posteó este tuit en X sobre el tanto morado:

De esta manera, Rodríguez marcó el tanto más tardío del Monstruo en Concacaf.

Sobre su anotación, el atacante afirmó que tenía rato sin marcar y por eso disfrutó el momento. Su último grito de gol había sido el 26 de octubre.

"A veces las cosas no se dan, cuando uno trabaja obtiene su recompensa. Qué más que esto, lo más importante es el grupo. Hay que tener la cabeza fuerte porque yo sé lo que me esfuerzo", comentó Ariel.



A Rodríguez le consultaron si se cuestionaba sobre todo este tiempo sin poder celebrar.

"Tal vez no me cuestionaba porque yo trabajo mucho y me cuido muchísimo, yo sabía que iba a llegar, la parte mental es lo más importante. Los delanteros de élite o normales pasan momentos así. Las cosas van a llegar, lo que le toca a uno es correr y meter", concluyó el atacante.