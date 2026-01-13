Habilitados: Bancy y Tomás podrán debutar este martes con Saprissa

El nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez están habilitados y pueden debutar este martes con el Deportivo Saprissa.

Ambos están listos para el juego de este martes a las 8 p. m. ante Puntarenas FC en el Ricardo Saprissa.

Teletica.com consultó a la Dirección de Migración y Extranjería. "Con relación a la consulta anterior, las solicitudes presentadas ya fueron notificados al equipo, por lo que, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, para mayor información podrá dirigirse al equipo", fue la respuesta.

Eso sí, dependerá del técnico Vladimir Quesada si juegan o no.