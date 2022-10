Guzmán sobre situación de Galo: "Jamás me aprovecharía de esas cosas"

Por José Fernando Araya | 20 de octubre de 2022, 13:27 PM

David Guzmán evitó toda polémica y más bien solicitó apoyo por parte de todos los futbolistas ante la investigación por dopaje que vive el jugador del Herediano, Orlando Galo.

El volante rojiamarillo dio positivo por Clostebol durante la pasada gira asiática de la Tricolor y podría estar expuesto a una sanción de varios meses por parte de FIFA.

De darse efectiva una sanción, esto lo marginaría por completo de la próxima Copa del Mundo, lo que abriría una nueva competencia por uno de los puestos de contención de la Tricolor.

Ante esto, Guzmán asegura que “jamás se aprovecharía de la situación” que vive el jugador rojiamarillo.

“Yo no puedo aprovecharme de esas cosas, yo me enfoco en mi trabajo, nada más e intento hacer las cosas bien. La lista (La Sele) la da el entrenador, pero de que yo me vaya a aprovechar por el momento de un compañero jamás, desde ayer que vimos la noticia nos dolió y nos preocupó, lo queda es apoyarlo”, indicó el volante del Saprissa.

Guzmán indicó que la situación que vive el volante rojiamarillo es mucho peor que sufrir una lesión.

​“También me duele y me preocupa porque obviamente es uno de los mayores temores para nosotros como futbolistas y no es fácil en este momento, lo que él está viviendo es algo que todos tenemos que apoyarlo y estar con él, es un jugador más para el país”, añadió.

Además, indicó que “nos queda es apoyarlo, está a las puertas de un Mundial y todos queremos que esté, hizo una gran eliminatoria”.

El volante morado espera entrar primeramente en la lista preliminar de 55 convocados para la Copa del Mundo de Qatar y luego entrar entre los últimos 26.

​“Yo quisiera estar hasta en la lista de 26, pero la decisión la tomará otra persona. El nombre que sea que vaya al Mundial al final lo tiene que hacer de la mejor manera, creo que la competencia es bonita y sana”, puntualizó.